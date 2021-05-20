"Мы не таможня": Лавров назвал США "красные линии" России

Фото: MFA Russia/Global Look Press MFA Russia/Global Look Press

Основными темами диалога стали стратегическая стабильность и ядерная сфера. Стороны вели разговор дольше запланированного времени - переговоры кончились спустя два часа.

«Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог по стратегической стабильности, рассматривая все аспекты и факторы, влияющие на неё: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные», - прокомментировал в последствии встречу Лавров, в беседе с журналистами.

На вопрос о том, состоится ли встреча лидеров двух государств и дала ли на это «добро» Россия он ответил со свойственной ему остротой.

«Мы не таможня, чтобы «давать добро», - сказал он.

США также не дали конкретики по этому вопросу.