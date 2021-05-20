"Мы не таможня": Лавров назвал США "красные линии" России

Руководители ведомств по вопросам иностранных дел от России
и Америки Сергей Лавров
и Энтони Блинкен
встретились и обсудили назревшие в последнее время вопросы. Как передаёт
«Царьград», встреча прошла в столице Исландии Рейкьявике.
Фото: MFA Russia/Global Look PressMFA Russia/Global Look Press
Основными темами диалога стали стратегическая стабильность и ядерная сфера. Стороны вели разговор дольше запланированного времени - переговоры кончились спустя два часа.
«Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог по стратегической стабильности, рассматривая все аспекты и факторы, влияющие на неё: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные», - прокомментировал в последствии встречу Лавров, в беседе с журналистами.
На вопрос о том, состоится ли встреча лидеров двух государств и дала ли на это «добро» Россия он ответил со свойственной ему остротой.
«Мы не таможня, чтобы «давать добро», - сказал он.
США также не дали конкретики по этому вопросу.
Ранее «Рамблер» писал, что из-за отказа штатов идти на переговоры, Россия будет вынуждена отвечать «асимметрично». Ранее Лавров заявил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону разрешить сформировавшийся за последние годы дипломатический конфликт.