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Лавров пошутил на тему саммита Путина и Байдена

News.ruиещё 2
1 час назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос об ожидаемой встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости.
«Мы же не таможня, чтобы давать добро». Лавров пошутил о возможной встрече глав РФ и США
Фото: MFA Russia/Global Look PressMFA Russia/Global Look Press
У министра хотели узнать, дал ли Кремль согласие на встречу президентов. Лавров в ответ отметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
О том, что пока нет окончательной договоренности о проведении саммита Путина и Байдена, 19 мая рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что если стороны договорятся, то встреча президентов состоится в одной из европейских столиц.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы проверить предложения о более лучших отношениях с Москвой. Об этом он заявил в Twitter. Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран прошли в исландской столице Рейкьявике и продолжались около двух часов.
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