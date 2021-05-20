«Мы же не таможня, чтобы давать добро». Лавров пошутил о возможной встрече глав РФ и США

У министра хотели узнать, дал ли Кремль согласие на встречу президентов. Лавров в ответ отметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы проверить предложения о более лучших отношениях с Москвой. Об этом он заявил в Twitter. Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран прошли в исландской столице Рейкьявике и продолжались около двух часов.