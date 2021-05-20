"Хотя бы одно доказательство": Лавров обратился к США

Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным, стороны внимательно выслушали друг друга и изложили свои позиции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Глава МИД напомнил, что американская сторона часто обвиняет Россию во вмешательствах в выборы, в хакерских атаках.
"Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний", - сказал Лавров в ходе российского марафона "Новое знание".
Дипломат подчеркнул, что за все годы никаких доказательств "вины" России никто не представил.
Накануне Лавров заявил, что обсудил с Блинкеном планы США разместить свои войска в Польше. Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном состоялись в ночь на 20 мая в исландском Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета, они продолжались около двух часов.