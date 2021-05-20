В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

12 городов получили звание «Город трудовой доблести»

News.ruиещё 55
2 часа назад
Путин расширил список городов трудовой доблести
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент Владимир Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести». Об этом говорится в указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Присвоить почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, городу Чебоксары, — говорится в тексте документа.
Глава государства отметил вклад жителей этих населённых пантов в достижение победы в Великой Отечественной войне. Они обеспечивали бесперебойное производство товаров как для фронта, так и для гражданского потребления.
Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести», призванный увековечить подвиг тружеников тыла, был подписан Владимиром Путиным 1 марта 2020 года. Так, в городе, получившем почётное звание, установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. Ожидается, что 1 мая, в День Победы и День города возле стелы будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.
Первоначально в перечень городов трудовой доблести вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Политика,Владимир Путин,Киров,Россия,Каменск-Уральский,Комсомольск-На-Амуре,Магадан,Барнаул,Северодвинск,Пенза,Рыбинск,Тюмень,Красноярск,Коломна,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители