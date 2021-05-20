Путин расширил список городов трудовой доблести

Глава государства отметил вклад жителей этих населённых пантов в достижение победы в Великой Отечественной войне. Они обеспечивали бесперебойное производство товаров как для фронта, так и для гражданского потребления.

Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести», призванный увековечить подвиг тружеников тыла, был подписан Владимиром Путиным 1 марта 2020 года. Так, в городе, получившем почётное звание, установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. Ожидается, что 1 мая, в День Победы и День города возле стелы будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.