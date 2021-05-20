В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пётр Толстой высказался о ЕГЭ как о системе «недоучек»

News.ru
23 минуты назад
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал опрос россиян, почти 70% которых высказались против ЕГЭ. Депутат считает, что в стране давно пора пересмотреть подход к образованию и перестать выпускать «недоучек», пишет РИА Новости.
Пётр Толстой: ЕГЭ - тупая калька с западных стандартов
Фото:  Alexander Rekun/Global Look Press Alexander Rekun/Global Look Press
Толстой уверен, что ЕГЭ является неэффективной системой оценки знаний школьников. Она вынуждает детей тратить несколько лет на то, чтобы «запомнить правильные ответы и научиться заполнять бланки», приводит издание слова парламентария.
Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования, — заявил Толстой.
Как сообщалось ранее, большинство россиян (68%) относятся к единому госэкзамену (ЕГЭ) негативно и считают, что его следует отменить. Противники ЕГЭ считают, что в процессе подготовки к нему выпускников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач.
Политика,Образование,Петр Толстой,Госдума,РИА Новости,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители