Пётр Толстой: ЕГЭ - тупая калька с западных стандартов

Толстой уверен, что ЕГЭ является неэффективной системой оценки знаний школьников. Она вынуждает детей тратить несколько лет на то, чтобы «запомнить правильные ответы и научиться заполнять бланки», приводит издание слова парламентария.

Как сообщалось ранее, большинство россиян (68%) относятся к единому госэкзамену (ЕГЭ) негативно и считают, что его следует отменить. Противники ЕГЭ считают, что в процессе подготовки к нему выпускников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач.