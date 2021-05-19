Милонов: Евровидение использует Манижу "для насмешек над Россией"

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«Ее в качестве пугала и позора выставят, чтобы насмехаться над нами. Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей», - заявил Милонов на пресс-конференции, его слова приводит РИА ФАН.

Депутат высказал мнение, что Манижа не умеет петь, она «не российская и даже не артистка».

«Рамблер» писал, что 65-й по счету конкурс «Евровидение» проходит в этом году в Роттердаме. Россию представляет певица таджикского происхождения Манижа Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина»).