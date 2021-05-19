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Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах

Газета.Ruиещё 3
4 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он примет решение об участии в выборах руководителя республики после изучения общественного мнения. Кадыров подчеркнул, что даже если несколько процентов населения выступят против его кандидатуры, он не пойдет на выборы. Глава Чечни напомнил, что в Единый день голосования в сентябре в Чечне должны пройти выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального. Он отметил, что это ключевой день для всей республики. Кадыров добавил, что он поставил задачу перед всеми структурами власти тесно сотрудничать с Избиркомом. Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Ранее сообщалось, что родственники пользователя Instagram, который во время прямого эфира главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети назвал его "шайтаном", извинились за произошедшее. Как передает телеканал "Грозный ТВ" в своем Instagram, автором поста является 15-летний подросток, выходец из Дагестана. По информации канала, он со своим отцом живет в подмосковном Чехове.
Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
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