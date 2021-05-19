Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться».

Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин.