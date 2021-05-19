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Матвиенко оценила риски нового локдауна в России

Lenta.ru
40 минут назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила риски нового локдауна в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 19 мая.
Матвиенко: для локдауна нет никаких оснований
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, для локдауна или новых ограничений сейчас нет никаких оснований.
Спикер отметила, что нерабочее дни в мае положительно сказались на статистике по заболеваемости.
17 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается только в крупных городах, где большая численность населения. В целом по стране обстановка стабильная, заверил он.
За последние сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса, за все время пандемии вирус выявлен почти у пяти миллионов жителей.
Политика,Михаил Мурашко,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,Россия,
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