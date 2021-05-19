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"Многомиллиардные поборы": Миронов рассказал о рычаге давления на Россию

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил необходимость в получении преференций в сфере низкоуглеродного развития на международной арене. В противном случае предприниматели будут платить необоснованно высокие налоги.
"Многомиллиардные поборы": Миронов рассказал о рычаге давления на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы имеем право выторговывать преференции, иначе углеродный налог превратиться в необоснованные многомиллиардные поборы с российских предприятий», — отметил депутат.
Как сообщается на сайте «Пресс-центра Миронова», климатическая тема будет использоваться как рычаг давления на Россию.
«Нам предстоит борьба за справедливый учет энергетического баланса на основе единых правил и стандартов, которые еще предстоит выработать», - сказал Миронов.
Также он добавил, что когда формировались требования к России относительно сокращения выработки парниковых выбросов, специалисты не учли количество российских лесов, которые поглощают СО2.
Ранее «Рамблер» цитировал высказывание парламентария о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН). Он считает, что для России бессмысленно оставаться в договоре по открытому небу.
«США под надуманным предлогом вышли из договора. Это привело к нарушению баланса интересов государств-участников и привело к возникновению угроз безопасности нашей страны. Зачем в этой ситуации следовать нормам договора? Считаю, что президент абсолютно правильно сделал, что внес такую инициативу, потому что оставаться в нем в такой ситуации абсолютно бессмысленно», — заявил Миронов.
Политика,В мире,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Россия,
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