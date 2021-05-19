"Многомиллиардные поборы": Миронов рассказал о рычаге давления на Россию

Также он добавил, что когда формировались требования к России относительно сокращения выработки парниковых выбросов, специалисты не учли количество российских лесов, которые поглощают СО2.

Ранее «Рамблер» цитировал высказывание парламентария о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН). Он считает, что для России бессмысленно оставаться в договоре по открытому небу.