Глава МИДСергей Лавров на пресс-конференции во время своего официального визита в Таджикистан сделал замечание журналисту, который прервал его выступление. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала RT.
На записи видно, как в тот момент, когда руководитель российского внешнеполитического ведомства начинает говорить, к трибуне подходит сотрудник СМИ с двумя микрофонами и устанавливает их на столе, тем самым прервав Лаврова.
«Это "Би-би-си" такие манеры практикует?» — сыронизировал глава МИД и продолжил пресс-конференцию.