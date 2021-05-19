В Госдуме предложили создать комитеты по нравственности

Миронов отметил, что в школах упразднилась воспитательная функция, хотя она должна быть, а многие ценности современной молодежи навязаны из-за рубежа. Он назвал это информационной атакой на страну через юное поколение.

После задержания он заявил, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог. В свою очередь староста группы, в которой учился казанский стрелок, рассказал, что он предлагал студентам вступить в секту. При этом староста отметил, что молодой человек был неконфликтным.