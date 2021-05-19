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В Госдуме предложили создать комитеты по нравственности

Анастасия Кирсанова
42 минуты назад
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на заседании в Государственной думе предложил создать советы по нравственности на телевидении. Как сообщается на его персональном сайте, предложение было сформировано после трагедии в Казани.
В Госдуме предложили создать комитеты по нравственности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Миронов отметил, что в школах упразднилась воспитательная функция, хотя она должна быть, а многие ценности современной молодежи навязаны из-за рубежа. Он назвал это информационной атакой на страну через юное поколение.
«К большому сожалению, молодежь видит это не только в соцсетях, но и с экранов государственного телевидения. Днем с огнем не найдешь умных воспитательных программ – навязывают то, что ведет к низменным инстинктам. Эту пошлость и грязь надо прекращать. Наша партия неоднократно говорила о введении общественных советов – нравственных ориентиров на ТВ. С моей точки зрения, сегодня нравственная цензура необходима – просто раз в неделю в прайм-тайм говорить, что безнравственно и несет зло», - заявил парламентарий.
По мнению Миронова, трагедией в Казани стала именно прозападная риторика, которой подвержена молодежь.
Ранее «Рамблер» писал о произошедшей трагедии в Казани. Там 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на гимнах, в которой ранее учился. В результате погибли 10 человек. Среди них два педагога.
После задержания он заявил, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог. В свою очередь староста группы, в которой учился казанский стрелок, рассказал, что он предлагал студентам вступить в секту. При этом староста отметил, что молодой человек был неконфликтным.
Политика,Ильназ Галявиев,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Казань,
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