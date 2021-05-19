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В России приняли закон о денонсации Договора по открытому небу

Артём Кульша
48 минут назад
Госдума приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.
ДОН, как сообщал «Рамблер», позволяет участникам соглашения летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. В 2020 году США вышли из договора по причине нарушения его условий, которое якобы допустила Россия.
Недавно президент Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о денонсации ДОНа по причиной выхода США из него. Сегодня депутаты единогласно приняли документ.
На прошлой неделе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что выход США из ДОНа подвергает риску национальную безопасность России — сателлиты США из числа участников договора могут вести наблюдение за российской территорией и передавать данные Вашингтону.
«Давайте поддержим нашего президента и еще раз осознаем, что Россия стала страной, которая принимает самостоятельные решения. Нужно это всегда поддерживать и дорожить этим», — добавил он.
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