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Госдеп не стал указывать в графике Блинкена точное время переговоров с Лавровым

ТАССиещё 5
36 минут назад
Госдепартамент США в опубликованном во вторник рабочем графике госсекретаря Энтони Блинкена на среду не стал указывать точное время начала его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Лавров встретится с госсекретарем Блинкеном в Рейкьявике
Фото: МИД РФМИД РФ
"После полудня по местному времени госсекретарь Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике (Исландия)", - отмечается в документе.
При этом точное время начала переговоров шефа американской дипломатии в Рейкьявике с главами МИД Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции указано. Встреча Лаврова и Блинкена, согласно распространенному графику, запланирована после рабочего ужина в рамках министерской сессии Арктического совета (АС), который начнется в 19:00 по местному времени (22:00 мск)
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил ТАСС, что Блинкен проведет переговоры с Лавровым 19 мая вечером по завершении основной программы АС на этот день.
В Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить, в частности, двусторонние отношения и проект трубопровода "Северный поток - 2" на переговорах с Лавровым.
Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,Россия,Рейкьявик,Исландия,
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