Лавров встретится с госсекретарем Блинкеном в Рейкьявике

При этом точное время начала переговоров шефа американской дипломатии в Рейкьявике с главами МИД Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции указано. Встреча Лаврова и Блинкена, согласно распространенному графику, запланирована после рабочего ужина в рамках министерской сессии Арктического совета (АС), который начнется в 19:00 по местному времени (22:00 мск)