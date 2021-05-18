Нарышкин: Лондон идет на открытую конфронтацию с Россией

Великобритания ведет недальновидную политику, идя на открытую конфронтацию с Россией . Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью BBC.

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«Вместо того чтоб развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально», — цитирует ТАСС главу СВР.

Нарышкин отметил, что действиям Лондона не удается «найти какое-либо рациональное объяснение». По мнению руководителя СВР, для сближения РФ и Британии важно «уйти от взаимных бездоказательных обвинений».

Нарышкин подчеркнул, что взаимодействие двух стран необходимо в интересах укрепления стабильности и международной безопасности.