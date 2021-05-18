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Нарышкин: Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией

Национальная Служба Новостейиещё 7
2 часа назад
Великобритания ведет недальновидную политику, идя на открытую конфронтацию с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью BBC.
Нарышкин: Лондон идет на открытую конфронтацию с Россией
Фото: ТАССТАСС
«Вместо того чтоб развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально», — цитирует ТАСС главу СВР.
Нарышкин отметил, что действиям Лондона не удается «найти какое-либо рациональное объяснение». По мнению руководителя СВР, для сближения РФ и Британии важно «уйти от взаимных бездоказательных обвинений».
Нарышкин подчеркнул, что взаимодействие двух стран необходимо в интересах укрепления стабильности и международной безопасности.
Ранее НСН писала, что Нарышкин в интервью ВВС поделился предположением о причастности американских спецслужб к хакерской атаке на SolarWinds в 2020 году.
Политика,Сергей Нарышкин,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенное Королевство,
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