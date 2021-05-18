Система деградирует: Путин указал на проблемы мира

Система стратегической стабильности в мире деградирует. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Большом Кремлевском дворце Путин принял верительные грамоты от послов иностранных государств.

В ходе мероприятия он констатировал деградацию системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, усугубление проблем, связанных с международной информационной безопасностью, обострение застарелых региональных конфликтов в Ливии, Афганистане, на Ближнем Востоке.

Также российский президент указал на тот факт, что

наркоторговля и организованная преступность продолжают нести высокие риски, а терроризм вновь поднимает голову.

«Обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства — членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран», — высказал он мнение.