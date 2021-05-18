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В МИД не исключили расширения списка недружественных стран

Газета.Ru
49 минут назад
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может расширить список недружественных государств. Об этом он сказал в интервью РБК. "Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага", - сказал дипломат. По его словам, Соединенные Штаты пока не просили исключить их из этого списка. Рябков подчеркнул, что критериями исключения из соответствующего перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги. 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, в котором оказались США и Чехия. Чешский президент Милош Земан назвал соответствующее решение России глупостью. 17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.
В МИД не исключили расширения списка недружественных стран
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Милош Земан,Сергей Рябков,МИД,Правительство РФ,Москва,Прага,Соединенные Штаты,
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