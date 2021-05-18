Шестаков станет врио главы Владивостока

Во вторник, после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым
и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. Трутнев согласился с необходимостью смены главы города, этот вопрос с ним обсудил губернатор. По словам Кожемяко, претензии к мэру связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Среди объектов он упомянул строительство парковок в центре Владивостока, реконструкцию стадиона "Авангард", строительство детсадов, ремонт набережной Спортивной гавани.