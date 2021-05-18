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Константин Шестаков станет врио главы Владивостока

ТАСС
1 час назад
Бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков станет врио главы Владивостока. Об этом сообщил журналистам во вторник глава региона Олег Кожемяко.
Шестаков станет врио главы Владивостока
Фото: ТАССТАСС
"Можем озвучить - это Константин Шестаков", - сказал Кожемяко в ответ на вопрос журналистов о том, кто займет пост мэра после отставки Олега Гуменюка.
Шестаков также сообщил журналистам, что уже подал в отставку и не является вице-губернатором Приморского края.
Во вторник, после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. Трутнев согласился с необходимостью смены главы города, этот вопрос с ним обсудил губернатор. По словам Кожемяко, претензии к мэру связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Среди объектов он упомянул строительство парковок в центре Владивостока, реконструкцию стадиона "Авангард", строительство детсадов, ремонт набережной Спортивной гавани.
Константин Шестаков в сентябре 2020 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора Приморского края, а затем - заместителя председателя регионального правительства. Он курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества. С сентября 2014 года возглавлял краевой департамент по туризму.
Политика,Константин Шестаков,Олег Гуменюк,Юрий Трутнев,Олег Кожемяко,Приморский Край,Владивосток,
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