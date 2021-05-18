Трутнев предложил мэру Владивостока добровольно уйти в отставку

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева рассказал ему о необходимости смены мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает 18 мая официальный телеграм-канал краевого правительства .

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По словам главы региона, работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет ни жителей, ни краевые власти, ни федеральный центр. Значимых результатов нет.

Выслушав доводы, а также лично убедившись в бездействии мэра при осмотре Владивостока, Юрий Трутнев предложил Гуменюку написать заявление о добровольном уходе, а властям заняться поиском нового главы столицы Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко в середине апреля проинспектировал ход работ на объектах, возводимых в рамках нацпроектов и комплексного плана развития Владивостока. По итогам осмотра он остался недоволен уведенным и сказал, что доложит Юрию Трутневу о неблагополучной ситуации с долгостроями и о неэффективной работе городских властей.