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Трутнев предложил мэру Владивостока добровольно уйти в отставку

ИА Regnumиещё 4
2 часа назад
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева рассказал ему о необходимости смены мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает 18 мая официальный телеграм-канал краевого правительства .
Трутнев предложил мэру Владивостока добровольно уйти в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам главы региона, работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет ни жителей, ни краевые власти, ни федеральный центр. Значимых результатов нет.
Выслушав доводы, а также лично убедившись в бездействии мэра при осмотре Владивостока, Юрий Трутнев предложил Гуменюку написать заявление о добровольном уходе, а властям заняться поиском нового главы столицы Дальнего Востока.
Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко в середине апреля проинспектировал ход работ на объектах, возводимых в рамках нацпроектов и комплексного плана развития Владивостока. По итогам осмотра он остался недоволен уведенным и сказал, что доложит Юрию Трутневу о неблагополучной ситуации с долгостроями и о неэффективной работе городских властей.
Жители Владивостока были возмущены состоянием города и просили Олега Кожемяко отправить Гуменюка в отставку.
Политика,Юрий Трутнев,Олег Кожемяко,Владивосток,
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