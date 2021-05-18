Госдума одобрила поправки о поддержке семей с детьми

Одна из поправок устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Согласно другой поправке, неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Третьей поправкой с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.