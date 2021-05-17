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В МИД рассказали, что мешает согласию России на саммит Путина и Байдена

Газета.Ruиещё 15
17 мая 2021
Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что мешает России окончательно согласиться на проведение совместной встречи президента Владимира Путина с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщает "Интерфакс".
МИД нашел помеху для встречи Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters
"Нам мешает, строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления США соответствуют их практическим действиям. Это единственная помеха", - сказал замглавы МИД.
При этом, по словам Рябкова, договоренности по проведению встречи президентов все же могут быть достигнуты в ближайшее время, и МИД сообщит о них.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина может состояться в предстоящие недели. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил "не гадать на кофейной гуще", где Путин встретится с Байденом.
В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.
Политика,Энтони Блинкен,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
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