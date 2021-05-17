МИД нашел помеху для встречи Путина и Байдена

"Нам мешает, строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления США соответствуют их практическим действиям. Это единственная помеха", - сказал замглавы МИД.
При этом, по словам Рябкова, договоренности по проведению встречи президентов все же могут быть достигнуты в ближайшее время, и МИД сообщит о них.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина может состояться в предстоящие недели. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил "не гадать на кофейной гуще", где Путин встретится с Байденом.
В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.