Россия разочаровалась в Совете Европы

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"Мы с большим разочарованием наблюдаем, как организация становится заложником навязанного России противостояния, как она отдаляется от своей главной уставной цели - укрепление единства государств континента или, как написано в первой статье устава, укрепление единства европейских народов, - сказал он. - Мы видим, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса. Это, конечно, ослабляет организацию как одну из центральных для выполнения ее функций и потихонечку превращает ее в арену конфронтации".

Грушко указал, что любая организация не находится в политическом вакууме, а развивается в определенном политическом контексте. "Но мы исходим из того, что в интересах всех государств Совета Европы оградить его максимально от текущих флуктуаций международных отношений, а продолжать использовать для поиска позитивной повестки дня и общих интересов. Именно в таком качестве эта организация будет востребована государствами-участниками. Если они будут терять интерес к этой организации, то ее будущее, видимо, не очень завидное", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Высокопоставленный дипломат также подчеркнул, что превращение институтов СЕ в инструмент давления на Россию и другие страны идет вразрез с уставными обязательствами и ценностями организации. "Никто не подвергает сомнению необходимость выполнять обязательства в рамках Совета Европы, в том числе решения суда, но при этом нельзя забывать, что членство в международной организации - не игра в одни ворота, и те, кто сегодня использует свое большинство в организации, должны понимать, что превращение институтов Совета Европы в инструмент давления на Россию или другие страны - это прямой отход от уставных обязательств и ценностей, чреватый последствиями", - указал он.

По словам Грушко, Россия обеспокоена политизацией работы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что угрожает всей правозащитной системе Совета Европы.

"Нас беспокоит политизация деятельности ЕСПЧ, чья беспристрастность призвана оставаться базовым условием существования не только самого суда, но и всей правозащитной системы Совета Европы", - сказал он.

Грушко указал на множащиеся межгосударственные иски и "деформацию международно-правовых норм". "В этом контексте не могу не отметить доктрину эффективного контроля, под вопрос поставлен принцип субсидиарности суда, расширительно трактуется ЕСПЧ. Все это закладывает настоящие мины под фундаменты советоевропейского дома", - добавил высокопоставленный дипломат.

Грушко заявил, что Россия выполняет примерно 98% постановлений ЕСПЧ в полном объеме.

"Не лишним будет отметить, что по количеству принятых судом к рассмотрению исков пропорционально численности населения только этот метод дает адекватную картину. На сегодняшний день мы находимся где-то на 30-м месте из 47 государств Совета Европы и выполняем примерно 98% постановлений ЕСПЧ в полном объеме", - указал он.