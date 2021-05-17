Правила использования маткапитала задумали изменить

Если инициатива будет одобрена, Минтруд
подготовит соответствующий законопроект. В Минтруде заявили, что пока поручений по подготовке указанных изменений не поступало. Вместе с тем в ведомстве отметили, что работа по расширению возможностей для семей — получателей материнского капитала ведется постоянно. Ранее стало известно, что в России могут разрешить использовать средства материнского капитала на покупку
автомобиля для многодетных семей. Кроме того, маткапитал хотят разрешить выплачивать мужчинам
, воспитывающих детей, рожденных суррогатной матерью.