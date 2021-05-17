Правила использования маткапитала задумали изменить

По информации источников «Известий», вице-премьер Татьяна Голикова обратилась в президенту с инициативой скорректировать правила по двум направлениям. В частности, предлагается разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП (чаще всего в этой форме действуют детские сады), а также дать возможность тратить маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка.