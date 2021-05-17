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Правительство изменит правила использования маткапитала

Ura.Ru
11 минут назад
В России в ближайшее время могут расширить направления использования маткапитала. С такой инициативой к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.
Правила использования маткапитала задумали изменить
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
По информации источников «Известий», вице-премьер Татьяна Голикова обратилась в президенту с инициативой скорректировать правила по двум направлениям. В частности, предлагается разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП (чаще всего в этой форме действуют детские сады), а также дать возможность тратить маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка.
Если инициатива будет одобрена, Минтруд подготовит соответствующий законопроект. В Минтруде заявили, что пока поручений по подготовке указанных изменений не поступало. Вместе с тем в ведомстве отметили, что работа по расширению возможностей для семей — получателей материнского капитала ведется постоянно. Ранее стало известно, что в России могут разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля для многодетных семей. Кроме того, маткапитал хотят разрешить выплачивать мужчинам, воспитывающих детей, рожденных суррогатной матерью.
Политика,Общество,Татьяна Голикова,Минтруд,Россия,
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