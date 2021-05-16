Жириновский: Германию нужно было уничтожить как государство

После Первой мировой войны Германию нужно было уничтожить как государство, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский
. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Так депутат ответил на упрёк журналиста, который сравнил его риторику с пропагандой Адольфа Гитлера в 1930-х годах в связи с заявлением о необходимости выбора военного пути в конфликте с Европой.
Немцев нужно было вообще как государство уничтожить. Если бы не большевики, мы бы стояли в Германии с ноября 1917 года, — подчеркнул политик.
Руководитель ЛДПР напомнил, что Германия развязала две мировые войны, где погибли миллионы людей.
А нас унижают за то, что мы спасли мир во Второй мировой войне! — заключил он.
Ранее Жириновский обиделся на шоумена Ивана Урганта
, который в телеэфире сравнил с семейной парой его взаимоотношения с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым
. После этого политик заявил, что намерен добиваться закрытия Первого канала.
Затем Жириновский сообщил, что «уехал закрывать» шоу Ивана Урганта. Выяснилось, что он участвовал в торжественном закрытии шоу.
Вместо юмористического вечернего шоу политик предложил запустить его программу «на бесплатной основе». В качестве варианта названия он предложил «Утро с В.В.Ж.». После этого политик символически «соединил» две части красной ленты и «опустил» рубильник, а сам Ургант «спустил» флаг шоу с Останкинской башни.