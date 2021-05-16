Ранее комитет по международным отношениям ЕП обозначил
основные принципы при взаимодействии Европы с Москвой. Среди них оказались противостояние «русскоязычной пропаганде» и борьба с «российским вмешательством» в дела Евросоюза
, поддержка демократически настроенных россиян, непризнание выборов в Госдуму в сентябре в случае фальсификаций, объединение с США в разработке санкций, финансовой помощи и поддержке активистов-правозащитников, совместное давление Евросоюза
и НАТО
на Кремль для возвращения Донбасса Украине.