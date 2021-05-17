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Зюганов обвинил правительство в деградации и нищете россиян

News.ruиещё 4
40 минут назад
Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что граждане РФ нищают и деградируют, а страна буквально вымирает. Остановить это можно, только сформировав новый государственный бюджет. Об этом он заявил в своём Telegram.
Зюганов обвинил правительство в деградации и нищете россиян
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look PressVictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Для выхода из кризиса нужно сформировать совершенно другой бюджет. Он должен быть ориентирован на темпы роста экономики минимум 3–4% в год. В противном случае мы и дальше будем нищать и деградировать, — написал политик.
В доказательство своих слов Зюганов обратился к данным учёных РАН: в 2012 году Россию покинули 14 тысяч учёных и высокопрофильных специалистов, а уже в 2019 году уехали 70 тысяч. 59% студентов, а также 50% медиков, инженеров и программистов хотели бы покинуть РФ, так как у них нет никаких возможностей для развития или работы.
Ранее Зюганов обрушился на министра финансов РФ Антона Силуанова и главу Счётной палаты РФ Алексея Кудрина с критикой. Он обвинил членов правительства в «воровской политике». «Я считаю, эта команда может более эффективно решать задачи, если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Силуанова, наместников, наследников гайдаровской, той преступной воровской политики», — сказал он.
Политика,Алексей Кудрин,Антон Силуанов,Геннадий Зюганов,КПРФ,Счетная палата,РАН,Россия,
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