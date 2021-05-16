Зюганов заявил о тяжелой болезни у Чубайса

«Это бред тяжелобольного человека», - сказал на это Зюганов, отметив, что данное заявление напоминает ему «пунктуальную шизофрению».
«Пионерские организации, октябрятские были реальностью. Школа, которая нас кормила, учила, была реальностью. Все это - бесплатно. Ученическая производственная бригада была великолепная. О нас заботились, растили, нас кормили, профессию дали», - напомнил Зюганов.
«Всех обворовал (Чубайс – прим. «Rambler»), все угробил, продал под диктовку американцев, меньше 3% реальной стоимости... Ведь сейчас уже всем идиотам ясно, что капитализм пошел в сторону фашизации – обирают, унижают и так далее», - сказал политик.