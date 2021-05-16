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Зюганов заявил о тяжелой болезни у Чубайса

Ювелина Бернст
42 минуты назад
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал интервью спецпредставителя президента России по международным организациям Анатолия Чубайса о советской власти, передает «Комсомольская правда».
Зюганов заявил о тяжелой болезни у Чубайса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. По словам политика, 100% того, что говорили и слышали в Советском Союзе, было «омерзительной ложью с первого до последнего слова», что вызывает у политика сильное отвращение.
«Это бред тяжелобольного человека», - сказал на это Зюганов, отметив, что данное заявление напоминает ему «пунктуальную шизофрению».
Глава КПРФ также назвал Чубайса человеком, который лишен всякого чувства ответственности и благодарности.
«Пионерские организации, октябрятские были реальностью. Школа, которая нас кормила, учила, была реальностью. Все это - бесплатно. Ученическая производственная бригада была великолепная. О нас заботились, растили, нас кормили, профессию дали», - напомнил Зюганов.
Он также вспомнил, что практически всем советским детям были доступны любые спортивные кружки, и это было бесплатно.
«Всех обворовал (Чубайс – прим. «Rambler»), все угробил, продал под диктовку американцев, меньше 3% реальной стоимости... Ведь сейчас уже всем идиотам ясно, что капитализм пошел в сторону фашизации – обирают, унижают и так далее», - сказал политик.
Он добавил, что «под руководством Чубайса и всей этой камарильи» с 91-го года страна потеряла 24 миллиона человек из-за падения уровня рождаемости и роста уровня смертности.
Политика,Анатолий Чубайс,Геннадий Зюганов,КПРФ,Комсомольская правда,
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