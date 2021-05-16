Чешский посол потребовал от России разъяснений

Дипломаты недружественной Чехии заявили, что пока не знают, как будут работать в России

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Посол Чехии в России Витезслав Пивонька в интервью Чешскому радио сказал, что пока никто не может оценить, как дипломатические санкции Москвы отразятся на его будущей работе.

«Будем ждать ответа России. По сути, они должны нам объяснить, что означает данная мера для практического функционирования посольства и генконсульств в будущем», - уточнил Пивонько.

По словам посла, единственное, что пока можно сказать наверняка, это то, что к концу мая посольство должно сократить штат сотрудников-россиян до 19 человек.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Россия планирует включить в перечень недружественных государств около 10 стран. В частности, дипломатам этих стран запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства.

На данный момент в списке недружественных находятся США и Чехия. Прага бездоказательно обвинила Россию в организации взрывов на военных складах во Врбетице и выслала российских дипломатов. Вашингтон неоднократно вводил санкции против России в последние годы, последний раз - в середине апреля этого года.