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«Совсем перебрал»: Пушков высмеял Зеленского после его слов о европейской Украине

Майк Габриелян
1 час назад
Российский сенатор Пушков преподал президенту Зеленскому уроки логики и географии, после того как тот написал, что Украина находится в центре Европы, но будет защищать её восточные рубежи.
Пушков указал Зеленскому на истинное место Украины в мире
Фото: ТАССТАСС
«У Зеленского, как всегда, каша: Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу?? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она - ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму? А с чего вдруг Украина стала "сердцем Европы"? Это же просто пустозвонство. Если Украина - центр континента, то Австрия или Германия тогда что - его периферия??» - написал Пушков в Телеграме.
Он отметил, что территория, совсем недавно названная Украиной, не прошла европейский исторический путь - через ренессанс, реформацию и другие процессы. Однако киевских демагогов это не смущает.
«Поэтому об Украине как о сердце Европы - это Зеленский совсем перебрал. Но, говоря его же словами, твердит он это оттого, что должен "как президент вселять в вас доверие, веру в завтрашний день и блаблабла, и всякую чушь"», - подытожил Пушков.
Накануне Зеленский написал в телеграме: «Украина – це Европа. И мы европейци. Мы – центр и серце Европы».
Он отметил, что Киев поддерживает евроценности, пообещал защищать восточный рубеж Европы и заявил, что страна «обязательно будет в ЕС».
На Украине День Европы отмечается на официальном уровне с 2003 года в третью субботу мая. На континенте существуют два отдельных праздника, которые установлены Советом Европы и Европейским союзом (5 и 9 мая соответственно). Праздник носит политический характер: в этот день проводят образовательные мероприятия, посвященные ЕС, выступают в поддержку европейской интеграции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «настоящие европейцы» в Киеве налили в городской фонтан моющее средство.
Политика,Совет Европы,ЕС,Украина,
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