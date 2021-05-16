Пушков указал Зеленскому на истинное место Украины в мире

«У Зеленского, как всегда, каша: Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу?? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она - ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму? А с чего вдруг Украина стала "сердцем Европы"? Это же просто пустозвонство. Если Украина - центр континента, то Австрия или Германия тогда что - его периферия??» - написал Пушков в Телеграме.
«Поэтому об Украине как о сердце Европы - это Зеленский совсем перебрал. Но, говоря его же словами, твердит он это оттого, что должен "как президент вселять в вас доверие, веру в завтрашний день и блаблабла, и всякую чушь"», - подытожил Пушков.