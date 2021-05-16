«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Коктыш считает, что арест Медведчука — это один из аргументов для американской стороны, поэтому до саммита ситуация с политиком никак не разрешится.

Политолог также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно.

Ранее суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Он подозревается в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В настоящий момент по этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак . Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.