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Чубайс рассказал, почему ненавидит советскую власть

Газета.Ru
8 минут назад
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, за что ненавидит советскую власть.
Чубайс вспомнил омерзительную пионерскую зорьку
Фото: ТАССТАСС
Он напомнил, что его молодость пришлась на время поздней советской власти.
«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». <...> Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», — рассказал Чубайс «Коммерсанту».
По его словам, ложь была в новостях по телевизору, во время собрания трудящихся и на первомайской демонстрации.
«И я даже не знаю, что еще привести в пример,— это все вранье. Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — добавил он.
Ранее Чубайс назвал успех и провал российской энергетики.
Политика,Анатолий Чубайс,
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