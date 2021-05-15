Чубайс вспомнил омерзительную пионерскую зорьку

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». <...> Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», — рассказал Чубайс «Коммерсанту».
«И я даже не знаю, что еще привести в пример,— это все вранье. Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — добавил он.