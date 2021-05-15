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Российский депутат снял в TikTok видео с гангстерами из GTA

Юрий Столбов
34 минуты назад
Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов снял в TikTok видео с гангстерами из игры GTA: San Andreas. Объяснения депутата публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах парламентарий стоит среди героев игры и, размахивая руками, объясняет им, что его партия лучшая.
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