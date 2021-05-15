Глава Евросовета поддержал Чехию, попавшую в список недружественных стран РФ

Прага
считает включение Россией Чехии
в список недружественных стран еще одним шагом на пути к подрыву не только двусторонних отношений, но и связей Москвы
с Европейским союзом
и его партнерами, заявили в чешском МИДе
. Чехия и США
официально были объявлены Россией недружественными странами 14 мая. В отношении них будут "применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента РФ от 23 апреля 2021 года", говорится в распоряжении. Речь идет об ограничении, а при необходимости – и запрете, дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, а также представительствам государственных органов и госучреждений стран заключать с россиянами договора о найме на работу. Постановление российского правительства
, опубликованное в пятницу, гласит, что теперь на данные страны будут распространяться положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". В опубликованном кабмином РФ документе говорится, о том, что Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США — ни одного. В МИД Чехии заявили, что такое решение полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, особенно в отношении обязательства обеспечивать надлежащее функционирование дипломатических представительств и принципа недискриминации между государствами. "Нам очень жаль, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, эта мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между обычными гражданами, в сфере туризма или развития торговых отношений", - отметили в чешском внешнеполитическом ведомстве. Заместитель премьер-министра Чехии Ян Гамачек
заявил, что такой шаг России подтверждает правильность обвинений со стороны Праги по деле о взрывах во Врбетице, передает портал Aktualne. "Факт демонтажа резиденций ГРУ
и СВР с нашей территории настолько затронул Россию, что они сочли необходимым включить нас в список вражеских стран вместе с США. Я горжусь тем, что был участником подготовки и реализации этого дела [по обвинению Москвы]", - заявил он. По словам официального представителя президента Чехии Иржи Овчачека, глава государства Милош Земан
прокомментирует этот вопрос в воскресном интервью телеканалу Frekvencia 1. Постановление российского правительства, опубликованное в пятницу, гласит, что теперь на данные страны будут распространяться положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". На происходящее отреагировали и другие чешские политики. "Я хочу поблагодарить правительство России за эту честь", - прокомментировала председатель партии ТОП 09 Маркета Пекарова Адамова. Член чешской Пиратской партии Ян Липавский также поприветствовал такое решение Москвы, указав на "евроатлантическую солидарность" с позицией Чехии, сообщает Idnes. Президент Европейского совета Шарль Мишель
также выразил полную поддержку Праге. "Решение властей России ведет к дальнейшему обострению ситуации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС тщетны. Полная солидарность с Чешской Республикой. Мы призываем Россию полностью соблюдать Венскую конвенцию", - написал Мишель в Twitter. Эскалация чешско-российских отношений началась после того, как 17 апреля Прага объявила, что якобы "агенты российской военной разведки ГРУ" подозреваются в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Впоследствии Чехия и Россия обоюдно выслали множество дипломатов, а чешское правительство исключило российскую компанию "Росатом"
из тендера на расширение АЭС Дукованы. Москва опровергла обвинения Праги, назвав их необоснованными, противоречивыми, безответственными и провокационными, указав на то, что доказательств причастности ко взрывам никаких нет. При этом, как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
, ограниченность перечня недружественных иностранных государств подчеркивает готовность Москвы к диалогу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
указывал, этот список может быть изменен. "Это не мертвая бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем", — сказал он. Стоит отметить, что и в Чехии нет единого мнения относительно взрывов во Врбетице. Так, Милош Земан 25 апреля в ходе чрезвычайного обращения к народу заявил, что власти страны рассматривают две версии: неосторожное обращение с боеприпасами и причастность агентов иностранной разведки. Президент республики не исключил, что раскручиваемый скандал с инцидентом семилетней давности может быть игрой спецслужб. Глава Минюста
Мария Бенешова 29 апреля в интервью местному изданию Novinky.cz также сообщила, что есть несколько версий причин инцидента во Врбетице. По ее словам, их три, и все они уже обсуждались на заседании правительства. Правда затем премьер-министр Андрей Бабиш
убедил Бенешеву, что власти Чехии рассматривают только одну версию - "деятельность российских агентов".