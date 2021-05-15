Украина задумала обменять Медведчука на украинских заключенных в РФ

Суд над политиками еще не начинался, однако Данилов уверен, что подозреваемых отправят в тюрьму, а в будущем обменяют. Об этом сообщает РИА Новости.
«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», - сказал Данилов в эфире украинского ТВ.
При этом он назвал политзаключенных «предателями Украины»
Главу партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов. Медведчук находится под домашним арестом. Все обвинения он отрицает и говорит, что его преследуют по политическим мотивам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в работе на олигархов и заявил, что он «заразил бактериями лжи» Украину.