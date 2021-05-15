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В Госдуме сочли незаконной новую политику конфиденциальности WhatsApp

Газета.Ru
51 минуту назад
Новая политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp противоречит российскому законодательству и этическим нормам, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с ТАСС. С 15 мая вступают в силу новые правила использования WhatsApp: сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, которой принадлежит. Мессенджер обещает блокировать пользователей, отказавшихся от нового соглашения. Депутат напомнил, что в России действует закон, обязывающий оператора персональных данных спрашивать согласие пользователя на передачу этих данных третьим лицам. "WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона", – подчеркнул Горелкин. Он также добавил, что пользователи соглашались на использование мессенджера на одних условиях, а сейчас им выдвигают другие требования, что неэтично со стороны администрации WhatsApp. Ранее Роскомнадзор предупредил российских пользователей о недостаточной защите персональных данных мессенджером WhatsApp. До этого представитель мессенджера сообщил, что пользователи, решившие не принимать новые условия политики конфиденциальности, будут терять доступ к своим спискам чатов в течение двух недель после 15 мая.
В Госдуме сочли незаконной новую политику конфиденциальности WhatsApp
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Антон Горелкин,Роскомнадзор,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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