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«Шаг к обострению отношений»: Чехия ответила на включение в список недружественных России стран

Майк Габриелян
1 час назад
Прага ответила на включение Чехии в перечень недружественных России стран. Об этом сообщает РИА Новости.
Чехия отреагировала на список недружественных России стран
Фото: ТАССТАСС
«МИД Чехии рассматривает решение РФ как еще один шаг к обострению отношений не только с Чехией, но и с ЕС в целом и его союзниками», - сказано в заявлении.
В МИД Чехии также отметили, что включение в список противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, принципам работы диппредставительств и недискриминации государств.
Последовала реакция и от отдельных политиков ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Москву в эскалации, а также подрыве дипломатических отношений.
«Решение российского правительства о государствах, совершающих недружественные действия, стало еще одним шагом к эскалации, подрывающий дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС напрасны. Полная солидарность с Чехией», - написал он в твиттере.
Накануне правительство России утвердило перечень недружественных государств. В него вошли США и Чехия.
Чехия огульно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов.
В МИД РФ обвинения назвали абсурдными и голословными. Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.
Президент Чехии Милош Земан допустил, что ситуация вокруг Врбетице может оказаться провокацией иностранных спецслужб.
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