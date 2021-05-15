Чехия отреагировала на список недружественных России стран

Прага ответила на включение Чехии в перечень недружественных России стран. Об этом сообщает РИА Новости.

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«МИД Чехии рассматривает решение РФ как еще один шаг к обострению отношений не только с Чехией, но и с ЕС в целом и его союзниками», - сказано в заявлении.

В МИД Чехии также отметили, что включение в список противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, принципам работы диппредставительств и недискриминации государств.

Последовала реакция и от отдельных политиков ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Москву в эскалации, а также подрыве дипломатических отношений.

«Решение российского правительства о государствах, совершающих недружественные действия, стало еще одним шагом к эскалации, подрывающий дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС напрасны. Полная солидарность с Чехией», - написал он в твиттере.

Накануне правительство России утвердило перечень недружественных государств. В него вошли США и Чехия.

Чехия огульно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов.

В МИД РФ обвинения назвали абсурдными и голословными. Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.