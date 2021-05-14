"Затрагивает интересы нашей безопасности": Путин о палестино-израильском конфликте

Глава государства высказался по поводу напряжённой ситуации на Ближнем Востоке в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности . Он также предложил участникам встречи выразить своё мнение на этот счёт.

Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт — это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности, — подчеркнул Путин.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным роль вакцины "Спутник V" в борьбе с пандемией и обострение палестино-израильского конфликта.

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"Центральной темой была важность российской роли в поддержании системы мультилатерализма на основе Устава ООН и норм международного права. Состоялось обсуждение важности вакцинации и роли России в этом, в частности роли вакцины "Спутник V", [обсудили] изменение климата. А также мы обсудили один из самых важных кризисов, разворачивающихся сегодня. Драматическая ситуация, которую мы наблюдаем в Палестине и Израиле", - сказал он, выступая в четверг перед студентами в МГИМО.

"Мы, как и другие акторы, работаем над тем, чтобы способствовать прекращению этих драматических событий. Это фактор, который имеет значение не только для общества там, но и становится фактором экстремизма в других частях мира", - добавил генсек ООН.

Кроме того, он рассказал, что стороны коснулись ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане и способов взаимодействия России и ООН для разрешения этих кризисов как в политическом, так и в гуманитарном направлении.

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили палестинский вопрос и сотрудничество в борьбе с коронавирусной пандемией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Проведён предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьёзная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта к деэскалации напряжённости и мирному урегулированию возникающих вопросов. Вместе с тем лидеры двух стран указали на принципиальную позицию Москвы и Анкары в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм. Они также отметили особую роль «квартета» международных посредников — России, Евросоюза , ООН и США — в содействии переговорному процессу.

Константин Косачев. Россия как посредник в ближневосточном урегулировании предпринимает дипломатические усилия на всех уровнях в связи с обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации

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"Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем (хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа) - все это свидетельствует о том, что горячая фаза уже наступила", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте.

"Полагаю, от ее голоса зависит многое. А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии", - отметил сенатор.

По его словам, общая задача мирового сообщества заключается в том, чтобы не поддержать какую-либо из сторон, а срочно задействовать существующие международные механизмы.

"В частности, немедленно созвать заседание "квартета" посредников на уровне министров в ближайшее время. И, разумеется, срочное заседание Совбеза ООН. В связи с чем, кстати, не очень понятна позиция США, которые затягивают решение по данному вопросу, в одиночку блокируя созыв заседания, а также принятие общего заявления с призывом к деэскалации, что обсуждалось уже на двух закрытых обсуждениях", - подчеркнул Косачев.

Кроме того, он убежден, что ни в коем случае нельзя рассматривать действия сторон отдельно, без предыстории и без контекста, иначе есть риск быть необъективными. "В данном случае нельзя упускать из виду протесты в Восточном Иерусалиме в начале мая, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, когда из-за выселения арабских семей начались столкновения между арабским населением и израильской полицией", - указал вице-спикер СФ.

Косачев отметил, что самое важное сейчас - любой ценой остановить эскалацию боевых действий, "поскольку гибнут мирные люди с обеих сторон".

"Каким именно будет механизм принятия решений, кто первым остановится, не столь важно. Опыт есть, всегда ключевым [фактором] оказывалась позиция международного сообщества. От слаженности его действий и единства оценок зависит многое", - уверен политик.

Сергей Вершинин. Попытки Израиля изменить статус Иерусалима противоречат закону и лишены юридической силы, Москва выступает за неукоснительное уважение статус-кво святых мест Иерусалима, заявил замглавы МИД России

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«В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН», – передает его слова РИА «Новости».

Вершинин подчеркнул, что Россия подтверждает «приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности».

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина благодарна России за поддержку решений ООН о статусе Иерусалима.

«Мы выступаем за то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей палестинского государства. Правые круги Израиля выступают за то, чтобы весь Иерусалим стал столицей Израиля. Мы отвергаем это, в этом плане нас поддерживает Россия и другие наши друзья», – сказал дипломат, передает ТАСС.