Путин пообещал быструю реакцию России на угрозы у границ

По его словам, на данный момент на Украине происходит "совершенно очевидная зачистка политического поля". Кроме того, власти принимают "явно политические и избирательные" решения.

В перечень, который озвучил Ермак, наряду с прочими темами вошли проблемы выполнения договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже и вопросы в сфере безопасности. Он также добавил, что важно затронуть нереализованные "принципиальные вещи гуманитарного характера".