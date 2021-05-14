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РФ будет реагировать на угрозы у границ должным образом – Путин

Москва24
42 минуты назад
Россия будет своевременно реагировать на угрозы, которые создаются для государства из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил Владимир Путин.
Путин пообещал быструю реакцию России на угрозы у границ
Фото: kremlin.rukremlin.ru
По его словам, на данный момент на Украине происходит "совершенно очевидная зачистка политического поля". Кроме того, власти принимают "явно политические и избирательные" решения.
"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", – цитирует главу государства ТАСС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, какие темы планирует обсудить Владимир Зеленский с Владимиром Путиным, если встреча лидеров состоится.
В перечень, который озвучил Ермак, наряду с прочими темами вошли проблемы выполнения договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже и вопросы в сфере безопасности. Он также добавил, что важно затронуть нереализованные "принципиальные вещи гуманитарного характера".
Подробнее: https://www.m24.ru/news/vlast/14052021/165280?utm_source=CopyBuf
Политика,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Россия,Украина,
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