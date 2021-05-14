Вершинин провел переговоры с гендиректором МИД Израиля

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны «подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации напряжённости и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины».
Также, как сообщили в МИД России, «были затронуты актуальные вопросы палестино-израильского урегулирования, находящиеся на рассмотрении СБ и ГА ООН».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутеррешпризвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.