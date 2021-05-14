Путин подключился к обсуждению ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин
в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с и.о. премьер-министра Армении
Николом Пашиняном. Об этом сообщает
Lenta.ru со ссылкой на сайт Кремля.
Разговор состоялся по инициативе Армении. Путин в ходе переговоров заявил о важности соблюдения всех положений заявлений представителей России, Азербайджана и Армении, сделанных 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. При этом он подчеркнул, что прежде всего речь идет о сохранении режима прекращения огня.
Пашинян, в свою очередь, выразил свою признательность и заявил о важности сохранения конструктивного диалога для того, чтобы все конфликтные ситуации всегда разрешались с помощью мирных, политико-дипломатических средств.
В пресс-службе отметили, что Путин и Пашинян также успели обсудить ряд вопросов, затрагивающих восстановление экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе, а также договорились и дальше поддерживать контакты на различных уровнях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении.
В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.