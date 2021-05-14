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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

ТАСС
1 час назад
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе, с российской стороны подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося поздно вечером в четверг по инициативе армянской стороны телефонного разговора лидеров.
Путин подключился к обсуждению ситуации в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего - в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий по ситуации в Карабахе.
"С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе", - говорится в сообщении Кремля.
Уточняется также, что Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами.
Стороны также затронули вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Отмечается, что лидеры условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
Политика,Никол Пашинян,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Армения,
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