Байден снял с Москвы вину за атаку на трубопровод

По его словам, Вашингтон поддерживает "прямую связь с Москвой" в связи с атакой на Colonial Pipeline "насчет настоятельной необходимости того, чтобы ответственные страны принимали решительные действия против этих сетей, применяющих [компьютерные] вирусы-вымогатели".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон принимать меры в отношении правительств, которые не противодействуют хакерским группировкам, находящимся на их территории, глава государства подчеркнул: "Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов". "Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом [России Владимиром] Путиным", - отметил Байден.