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Байден не считает, что власти РФ причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline

ТАССиещё 7
8 минут назад
Администрация США не считает, что власти России причастны к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщил в четверг президент США Джо Байден.
Байден снял с Москвы вину за атаку на трубопровод
Фото: ReutersReuters
"Мы не считаем, я подчеркиваю, мы не считаем, что правительство России было причастно к этой атаке. Но у нас имеются твердые основания считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России", - заявил американский лидер.
По его словам, Вашингтон поддерживает "прямую связь с Москвой" в связи с атакой на Colonial Pipeline "насчет настоятельной необходимости того, чтобы ответственные страны принимали решительные действия против этих сетей, применяющих [компьютерные] вирусы-вымогатели".
"Кроме того, мы [США] будем принимать меры, чтобы ударить по их способности действовать", - подчеркнул Байден, имея в виду хакеров, которые стоят за атакой на Colonial Pipeline.
Байден заявил, что США хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью, данная тема будет обсуждаться на возможном российско-американском саммите.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон принимать меры в отношении правительств, которые не противодействуют хакерским группировкам, находящимся на их территории, глава государства подчеркнул: "Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов". "Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом [России Владимиром] Путиным", - отметил Байден.
Политика,Администрация США,Россия,
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