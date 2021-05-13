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В Чехии заявили, что отношения Москвы и Праги достигли "нижней точки" с 1989 года

ТАСС
1 час назад
Отношения между Москвой и Прагой достигли "нижней точки" с момента "бархатной революции" 1989 года - глава МИД Чехии.
В Чехии заявили о "нижней точке" в отношениях с Россией
Фото: © EPA-EFE/MARTIN DIVISEK© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Прага не хочет эскалации напряженности с РФ, но должна была решительно отреагировать на инцидент во Врбетице - глава МИД Чехии.
Политика,МИД,Москва,Чешская Республика,Прага,
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