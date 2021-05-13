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МИД России исключил уступки до Договору по открытому небу

Газета.Ru
10 минут назад
Россия не пойдет на уступки в ситуации с Договором по открытому небу (ДОН), сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
МИД России исключил уступки до Договору по открытому небу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Односторонних уступок от России ждать не следует», — заявила Захарова.
По ее словам, при сохранении статуса-кво все процедуры по выходу России из соглашения будут завершены в ближайшее время. При этом представитель МИДа добавила, что Москва готова обсуждать с партнерами взаимные озабоченности в данной сфере исключительно после возвращения в соглашение Соединенных Штатов.
«Практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор», — подчеркнула Захарова.
Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не приняли решения по вопросу своего возвращения или невозвращения в ДОН. По его словам, в настоящее время ведется «активное изучение» связанных с этим вопросов.
11 мая российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.
15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора.
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