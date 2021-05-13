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Матвиенко назвала самый вредительский закон в России

Газета.Ruиещё 4
37 минут назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нынешнюю редакцию закона о госзакупках «вредительской», сообщает РИА «Новости».
Матвиенко назвала самый вредительский закон в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, сенаторы подготовили предложения по корректировке закона, которые не будут мешать ученым изменять условия контракта без штрафных санкций.
«Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», — сказала Матвиенко.
Зал встретил ее выступление аплодисментами.
Как сообщает агентство, ранее замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов на слушаниях в Совфеде «Научный кадровый потенциал страны» рассказал, что федеральный закон о госзакупках создает большие проблемы ученым, которые занимаются исследованиями. По его словам, проблемы возникают в том числе, когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже. Лутовинов предложил ввести изменения, которые помогут вывести из-под действия контракта ряд норм по соглашению сторон.
Политика,Александр Лутовинов,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,РИА Новости,Россия,
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