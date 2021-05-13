Матвиенко назвала самый вредительский закон в России

Как сообщает агентство, ранее замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов
на слушаниях в Совфеде «Научный кадровый потенциал страны» рассказал, что федеральный закон о госзакупках создает большие проблемы ученым, которые занимаются исследованиями. По его словам, проблемы возникают в том числе, когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже. Лутовинов предложил ввести изменения, которые помогут вывести из-под действия контракта ряд норм по соглашению сторон.