"Россия не планирует никого поглощать": В Кремле ответили на вопрос о Донбассе

Россия не планирует поглощение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя заявление ЕС о том, что российская сторона якобы намерена поглотить провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - сказал представитель Кремля.

Песков и ранее неоднократно говорил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля.

При этом он подчеркивал, что Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на этой территории.

В Евросоюзе считают, что Москва своими действиями фактически пытается «интегрировать» в состав России неподконтрольные украинским властям территории на востоке страны. Об этом свидетельствуют организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям, пишет Bloomberg cо ссылкой на документ, распространенный среди государств ЕС.

Авторы документа перечисляют ряд шагов, которые может предпринять ЕС для того, чтобы «укрепить устойчивость Украины перед российской агрессией».

Среди них называются усиление поддержки в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации», помощь в программе вакцинации от коронавируса на Украине, укрепление энергетической безопасности для снижения зависимости от России.

Кроме того, одной из таких мер может стать активизация усилий по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и части Донбасса. В ближайшее время в структурах ЕС будет подготовлен отчет по этим вопросам.

Предоставление автономии Донбассу может блокировать для Украины вступление в НАТО и ЕС, считает агентство Bloomberg. Как пишет ТАСС, такой вывод сделан на основании документа ЕС.

В документе описаны шаги, которые могут быть предприняты для для «повышения устойчивости» Украины к «действиям со стороны России».

Среди этих шагов числятся усиление поддержки в борьбе «с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации», помощь с проведением вакцинации от COVID-19 и укрепление энергетической безопасности Украины.

Также упоминается усиление мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и районов Донбасса российских паспортов.

Кроме того, в документе утверждаетcя, что

Отмечается, что постпреды стран ЕС неоднозначно восприняли заявку Украины на вступление в НАТО. Некоторые из них поддержали эту инициативу, а другие считают, что Украина уделяет недостаточно внимания реформам по борьба с коррупцией.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на беспокойство Евросоюза насчет возможного присоединения Донбасса к России. В беседе с «Лентой.ру» сенатор отметил, что подобные заявления — очередная провокация Запада.

Рамблер

«Евросоюз принимает интеграцию только своих стран, со своим парламентом, правительством Евросоюза, там все это нормально. Мы хотим такую же экономическую интеграцию на постсоветском пространстве провести, Украина, юго-восток Украины нормально бы смотрелись в Евразийском пространстве», — сказал Джабаров.

Парламентарий отметил, что о присоединении Донбасса к России речь не идет. По его словам, никто из официальных лиц страны никогда не делал таких заявлений.

«Поэтому я считаю, что это очередная провокация Запада. Они там опасаются, но это не им решать. Если народ Украины примет такое решение, то это они принимают решение, но не Россия», — отметил политик.

Джабаров добавил, что Россия продолжит оказывать Донбассу помощь. «Об этом говорил наш президент. Мы их в беде не бросим, если что-то случится. Россия всегда поможет. Там почти полмиллиона граждан России живет. Конечно будем помогать. Но это не вопрос присоединения», — заключил сенатор.

Очередное обострение ситуации в Донбассе выпало на конец марта. ДНР, ЛНР и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники. На Украине заявляли, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отрицает обвинения в агрессивных действиях.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во время поездки в непризнанную Луганскую народную республику назвал цели Донбасса. Об этом в среду, 12 мая, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Мы плечом к плечу идем к нашим целям, за которые боремся с 2014 года — это интеграция с Россией. Мы видим, что она развивается и что наши друзья-россияне рядом», — сказал Пушилин.

Гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР, сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет

«В Луганской народной республике более 215 тыс. заявлений одобрено уже на получение российского гражданства», – приводит слова министра ЛуганскИнформЦентр.

Корнет уточнил, что паспорта России уже получили 205 тыс. жителей ЛНР, еще 10 тыс. человек ожидает выезда в пункты выдачи документов.

Министр отметил, что всего более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили гражданство России в упрощенном порядке. Корнет уточнил, что это число включает граждан республик Донбасса, получивших паспорта РФ в соответствии с указом президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре их выдачи. Также жители Луганской и Донецкой народных республик получали гражданство РФ по другим программам, таким образом можно говорить о гораздо большей цифре, добавил Корнет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что, несмотря ни на что, Россия никогда не бросит Донбасс и его жителей. Об этом глава государства сказал в разговоре с главными редакторами ряда СМИ.

По словам Путина, у него перед глазами стоят люди, которые получили травмы и увечья в ходе войны в Донбассе, особенно дети. Несмотря ни на какие обстоятельства, Россия никогда не бросит Донбасс, подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что, прежде чем принимать какое-то окончательное решение по Донбассу, российские власти, в том числе и СМИ, должны тщательно взвесить все последствия.

Рамблер

«Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — сказал президент России Владимир Путин.