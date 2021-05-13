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В России ответили ЕС по поводу Донбасса

Алиса Селезнёва
30 минут назад
Речь о присоединении Донбасса к России не идет, а беспокойство ЕС по этому поводу - очередная провокация Запада. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о появлении в Евросоюзе документа, в котором рассматривается «украинский план» Кремля. Согласно ему, Россия готовит «фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины». Для этого она выдает паспорта жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой независимых республик и требует выполнения Минских соглашений.
Джабаров отметил, что в ЕС «принимает интеграцию только своих стран».
«Мы хотим такую же экономическую интеграцию на постсоветском пространстве провести, Украина, юго-восток Украины нормально бы смотрелись в Евразийском пространстве», - пояснил сенатор.
При этом он подчеркнул, что и речи не идет о присоединении Донбасса к России, и никто из официальных лиц не говорил он этом. Однако помощь жителям региона будет оказываться и впредь.
«Я считаю, что это очередная провокация Запада. Они там опасаются, но это не им решать. Если народ Украины примет такое решение, то это они принимают решение, но не Россия», — отметил политик.
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