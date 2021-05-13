В России ответили ЕС по поводу Донбасса

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о появлении в Евросоюзе документа, в котором рассматривается «украинский план» Кремля. Согласно ему, Россия готовит «фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины». Для этого она выдает паспорта жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой независимых республик и требует выполнения Минских соглашений.

При этом он подчеркнул, что и речи не идет о присоединении Донбасса к России, и никто из официальных лиц не говорил он этом. Однако помощь жителям региона будет оказываться и впредь.