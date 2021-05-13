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В Кремле объяснили удалёнку Путина

News.ruиещё 1
1 час назад
Особый режим работы президента Владимира Путина сохраняется в связи «с продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов». Так работу главы государства на удалёнке объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт MK.RU.
В этом отношении, отметил он, вакцинация российского лидера не изменила подход к организации его рабочего графика, так как президент «должен соблюдать все меры предосторожности и не подвергать своё здоровье дополнительной опасности».
Режим предосторожности в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям нужно следовать, особенно когда это связано с первым лицом, — сказал Песков.
Он подчеркнул, что удалённый формат работы «не влияет на результативность и не сужает повестку дня» Путина. Кроме того, это никоим образом не связано с состоянием его здоровья.
Представитель Кремля уточнил, что перед каждой деловой встречей главы государства принимается индивидуальное решение о формате проведения мероприятия.
Первую прививку от коронавируса Путину сделали 23 марта. Вторую — через две недели. Название двухкомпонентной вакцины, которой привили главу государства, официально сообщать не стали.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Московский комсомолец,
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