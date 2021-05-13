Зюганов ответил на шутку Урганта про «Гену КПРФ»

«Было бы смешно, если бы не было тяжелого кризиса и такого бедственного положения многих граждан страны, — прокомментировал Геннадий Зюганов в разговоре с URA.RU. — Откровенно говоря, сейчас не до смеха. Госдума обязан все сделать, чтобы защитить людей, которые трудятся, которые живут, которые надеются. Было бы попроще — может быть, и поулыбались бы».
«Поэтому к юмору я отношусь с большим уважением и считаю, что сегодня мне помогают анекдоты и подзатыльники. Подзатыльники — это движение вперед, хуже, когда по лбу прилетит или поддых», — заключил коммунист.