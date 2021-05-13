Зюганов ответил на шутку Урганта про «Гену КПРФ»

Коммунист подчеркнул, что с большим уважением относится к ведущему и каждый вечер перед сном включает телевизор, в котором Ургант «забавляет граждан на ночь глядя». Зюганов припомнил, что и сам был в молодости ведущим команды КВН своего университета, которая ни разу никому не проиграла. Также лидер КПРФ упомянул, что недавно выпустил восьмой сборник анекдотов.