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«Позиция России по внешнеполитическим вопросам определяется президентом и реализуется в жизнь МИДом. Она (позиция Рамзана Кадырова, прим. URA.RU) не может быть отражением официальной позиции», — сообщил журналистам Песков.

Песков отметил, что Россия обеспокоена растущим числом жертв среди гражданского населения в конфликте между Израилем и Палестиной . Обе стороны, по его словам, должны найти в себе силы выйти на урегулирование внешнеполитической проблемы, опираясь на резолюции Совета Безопасности

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения, которые произошли в ночь с 7 на 8 мая между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал действия израильских властей «провокацией в самой изящной форме», направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон.

«Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам — террористы», — написал он.

По мнению лидера Чечни, в сложившейся ситуации мировое сообщество не должно молчать. Он отметил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся.

«В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее», — заявил Кадыров. Он призвал Эр-Рияд урегулировать конфликт, пока не поздно, «иначе масштабы последствий будут плачевными».

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал включение региона в список территорий, где сохраняется террористическая угроза. По его мнению, этот перечень, вероятно, не обновлялся на протяжении последних 20 лет.

Уважаемые члены Совета безопасности Израиля! Для вас лично сообщаю, что боевые действия в Чеченской Республике давно закончены, на территории нашего региона не осталось ни одной террористической группы, — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Кадыров также призвал израильских экспертов лично посетить Чеченскую Республику, чтобы воочию убедиться в отсутствии каких-либо угроз, а также выяснить, сколько в регионе погибло иностранных граждан за последние годы.

Я очень рад, что израильские граждане в курсе реального положения дел. Они активно приезжают в республику, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют. Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами, — заключил глава Чечни.

С осуждением нападений на мирных граждан в ходе арабо-израильского конфликта выступает МИД РФ, говорится в опубликованном 11 мая заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой

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Назвав происходящее на границе Палестины и Израиля «опасным развитием событий», российский дипломат отметила:

«Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности».

Она призвала стороны конфликта к сдержанности и к отказу от действий, которые могли бы спровоцировать ухудшение ситуации. Российская сторона призывает Израиль и Палестину соблюдать закреплённый в иордано-израильском мирном договоре статус-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме и те резолюции ООН , которые касаются этого города.

Захарова добавила, что Москва будет добиваться «комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности».

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